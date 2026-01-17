В Москве водитель BMW перекрыл пешеходный переход, чтобы пропустить бабушку с ходунками

Водитель чёрного BMW на одном из столичных пешеходных переходов преднамеренно остановил свой автомобиль, полностью перегородив проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

Таксист в Москве объехал остановившийся BMW и едва не сбил бабушку с ходунками

Это было сделано чтобы пожилая женщина, передвигавшаяся с помощью ходунков, могла медленно и безопасно пересечь «зебру». На опубликованном очевидцами видео видно, как пешеход не спеша преодолевает дорогу под защитой остановившейся иномарки.

Однако этот пример водительской вежливости был тут же омрачён действиями другого участника движения. Водитель такси, не дожидаясь, пока бабушка закончит переход, принял решение объехать BMW по соседней полосе, проигнорировав не только остановившийся автомобиль, но и самого пешехода.

Видео стало вирусным в соцсетях и вызвало бурю обсуждений.