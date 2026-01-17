В Магнитогорске полиция задержала 15-летнего подростка за рулём машины

В Магнитогорске сотрудники ГИБДД пресекли опасное правонарушение. 16 января около 16:00 на улице Советской экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль «ВАЗ-2113». За рулём транспортного средства оказался 15-летний подросток, не имеющий права управления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, автомобиль принадлежит матери несовершеннолетнего и был приобретён ею накануне. В отношении женщины был составлен административный протокол по статье о передаче управления лицу, заведомо не имеющему прав. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Подросток был отстранён от управления и доставлен в отдел полиции для проведения разбирательства. Задержанный автомобиль помещён на специализированную стоянку.

В настоящее время в отношении несовершеннолетнего водителя и его законного представителя проводятся профилактические мероприятия для недопущения повторных инцидентов.