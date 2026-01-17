Автомобиль Nissan вылетел на железнодорожные пути в Москве

В Москве произошёл инцидент, нарушивший работу пригородного железнодорожного сообщения. В районе станции «Трикотажная» автомобиль Nissan съехал с проезжей части под мостом и оказался на железнодорожных путях. Это происшествие привело к временному сбою в движении поездов Московских центральных диаметров (МЦД-2).

Nissan съехал с дороги под мостом на железнодорожные пути

Как сообщает телеграм-канал 112, по словам самого водителя, причиной стало то, что он не справился с управлением, и машину занесло.

На опубликованных в сети видеокадрах видно, что иномарка получила серьёзные повреждения: у автомобиля смят кузов, разорван капот и повреждён бампер.

На место происшествия оперативно выехали экстренные службы для эвакуации автомобиля с путей и восстановления нормального графика движения электропоездов. Обстоятельства, приведшие к заносу, включая возможное состояние дорожного покрытия и действия водителя, устанавливаются.