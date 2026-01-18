В Лунинском районе мужчина украл и разобрал мотоцикл ради алкоголя

В Лунинском районе полиция раскрыла кражу мотоцикла, совершённую по весьма прозаичным мотивам. Местный 71-летний житель проник в гараж потерпевшей, взломав замок, и похитил двухколёсное транспортное средство.

Как сообщает пресс-служба МВД России Пензенской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемого. На допросе мужчина полностью признал свою вину и пояснил цель преступления.

Он заявил, что совершил кражу для получения денег на приобретение алкоголя. Для этого злоумышленник разобрал похищенный мотоцикл на детали и сдал их в пункт приёма металлолома, а вырученные средства потратил на спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело, санкция статьи по которому предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас проводятся следственные действия для полного установления всех обстоятельств инцидента.