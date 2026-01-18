В Балашихе водитель наехал на автомобиль ГИБДД при попытке скрыться

Следственным отделом по Балашихе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на служебный автомобиль ГИБДД. Инцидент произошёл 16 января, когда наряд ДПС попытался остановить машину с нечитаемыми номерами на улице Терешковой.

Как сообщает пресс-служба СК России по Московской области, водитель проигнорировал законные требования полицейских и попытался скрыться. Пытаясь сбежать, мужчина совершил наезд на патрульный автомобиль, в результате чего сотрудник полиции травмировал ногу, после чего был задержан.

Проверка показала, что мужчина управлял транспортным средством, будучи лишённым водительских прав.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти и умышленном повреждении чужого имущества. На допросе задержанный отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.