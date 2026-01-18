Под Калининградом пьяный водитель без прав врезался в автобус

На трассе под Калининградом произошло серьёзное ДТП с участием рейсового автобуса. Вечером на 17-м километре дороги Романово — Калининград 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, сел за руль Hyundai.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, на перекрёстке водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу, который двигался по своему маршруту с пассажирами. Столкновение произошло с большой силой, люди в автобусе, по счастливой случайности, не пострадали.

Травмы получили водитель Hyundai и двое пассажиров, находившихся в салоне автомобиля. Все трое были доставлены в медицинское учреждение для оказания им необходимой помощи.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и точные причины ДТП, включая степень алкогольного опьянения виновника происшествия.