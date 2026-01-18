В Башкортостане задержали водителя с поддельными правами

Мужчина три года ездил с фальшивым удостоверением

В Благовещенском районе на трассе Уфа-Янаул инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Daewoo Matiz для проверки. За рулём оказался 24-летний водитель, чьё удостоверение вызвало у полицейских подозрения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана, проверка по федеральной базе данных подтвердила, что документ является поддельным. Его идентификационный номер принадлежал другому гражданину. В ходе разбирательства молодой человек признался, что никогда не сдавал экзамены в ГИБДД.

Он пояснил, что три года назад приобрёл «права» через знакомых за 85 000 рублей, считая документ настоящим. Кроме того, на его автомобиле были установлены подложные государственные номера.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы, а его машина помещена на штрафстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.