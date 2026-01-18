Автомобиль столкнулся с поездом в Псковской области

Четыре человека погибли в ДТП с поездом на железнодорожном переезде

На железнодорожном переезде в деревне Чернушка Локнянского района Псковской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобиля «Рено Логан» с грузовым составом погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС Псковской области, спасатели МЧС России провели работу по деблокированию тел погибших. Обстоятельства происшествия и причины выезда автомобиля на переезд перед приближающимся составом выясняются.

В Главном управлении МЧС по Псковской области подчеркнули, что железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности. Нарушение правил его проезда ставит под угрозу жизнь не только водителя, но и пассажиров, а также работников железной дороги.

По факту трагедии начата проверка. Точная хронология событий и распределение ответственности будут установлены в ходе расследования.