Женщине грозит тюрьма за повторное пьяное вождение

Женщину задержали в Кимрах после ночной поездки в нетрезвом виде

В городе Кимры сотрудники ДПС остановили ночью автомобиль «Лифан», за рулём которого находилась местная жительница, работающая фармацевтом. Проверка показала, что девушка управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Тверской области, при дальнейшем расследовании выяснилось, что это не первое подобное нарушение с её стороны. В 2023 году она уже привлекалась к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, получив административный штраф и лишение прав на 19 месяцев.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили факт опьянения. Инспекторы отстранили женщину от управления, а её автомобиль был помещён на специализированную стоянку.

В отношении водительницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.