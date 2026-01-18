Коммунальщики в Москве повредили припаркованные машины сосульками

В центре Москвы при уборке крыши многоквартирного дома коммунальщики повредили несколько припаркованных автомобилей. Инцидент произошёл на Симоновском Валу, где сосульки, сброшенные с восьмиэтажки, попали на стоящие внизу машины, сообщает телеграм-канал Осторожно, Москва.

Одна из жительниц дома рассказала, что её автомобиль получил повреждения: у транспортного средства разбито боковое зеркало. «Они просто очумели! Вот стоят машины, стоят люди, которые всем этим занимались», — возмутилась женщина в разговоре с новостным пабликом.

На опубликованных кадрах виден припаркованный у дома автомобиль со сломанным зеркалом. По словам местных жителей, коммунальные службы проводили работы без должного ограждения территории и предупреждения автовладельцев.

Хозяйка повреждённого автомобиля планирует обратиться с жалобой в ГБУ «Жилищник» района для возмещения ущерба. В управляющей организации пока не прокомментировали ситуацию, однако жители ожидают официального ответа и компенсации за испорченное имущество.