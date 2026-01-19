Задержанный водитель заявил инспекторам ДПС, что родился в XIV веке

Инцидент случился во Всеволожском районе Ленинградской области. Сотрудники ГИБДД на Приозерском шоссе в поселке Агалатово остановили подозрительный LADA Priora.

Как сообщает телеграм-канал «Дорожный инспектор», полицейские обнаружили за рулем мужчину, который представился им Петровым Иваном Ивановичем 1344 года рождения. Во время беседы с правоохранителями он активно менял темы разговора, делясь житейскими мудростями и успев обсудить эзотерику и современную политику.

В ответ на это стражи порядка предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но тот отказался. Тогда инспекторы составили в отношении задержанного соответствующий административный протокол. А еще — материалы за мелкое хулиганство. LADA Priora поместили на спецстоянку, а самого нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

