Тепловая пушка стала причиной возгорания автомобиля в Новосибирске

Как сообщает издание «Бийский рабочий», очевидцы событий самостоятельно попытались потушить огонь, однако им это не удалось. При этом один из них успел вовремя отогнать припаркованную по соседству машину.
Видео с произошедшим быстро набрало популярность в социальных сетях. Комментаторы активно спорили о том, можно ли полностью возложить вину на человека, осуществлявшего отогрев, или же причиной произошедшего могла стать техническая неисправность самого транспортного средства.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в ЕАО мужчина попытался отогреть автомобиль сына, но случайно его сжег.