Тепловая пушка стала причиной возгорания автомобиля в Новосибирске

Мужчины накрыли машину специальными одеялами, а под низ кузова направили тепловую пушку. Однако через некоторое время из-под капота начал валить густой дым, который практически мгновенно сменился открытым пламенем.

Как сообщает издание «Бийский рабочий», очевидцы событий самостоятельно попытались потушить огонь, однако им это не удалось. При этом один из них успел вовремя отогнать припаркованную по соседству машину.

Видео с произошедшим быстро набрало популярность в социальных сетях. Комментаторы активно спорили о том, можно ли полностью возложить вину на человека, осуществлявшего отогрев, или же причиной произошедшего могла стать техническая неисправность самого транспортного средства.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в ЕАО мужчина попытался отогреть автомобиль сына, но случайно его сжег.