Нарушитель-рецидивист спалил чужую LADA Niva в Выборге

Инцидент случился вечером 18 января на проспекте Суворова. Ранее судимый мужчина во время прогулки обнаружил LADA Niva, которая в разобранном состоянии стояла на улице.

Как сообщает «Фонтанка», он сел в салон машины, поджег его и сразу же скрылся. В результате возгорания транспортное средство получило серьезные повреждения и восстановлению теперь не подлежит.

Правоохранители оперативно отреагировали на вызов и в короткие сроки задержали подозреваемого. Им оказался житель поселка Житково, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент уголовное дело по факту поджога не возбудили, сотрудники полиции продолжают восстанавливать картину произошедшего.

