Нарушитель-рецидивист спалил чужую LADA Niva в Выборге

Как сообщает «Фонтанка», он сел в салон машины, поджег его и сразу же скрылся. В результате возгорания транспортное средство получило серьезные повреждения и восстановлению теперь не подлежит.
Правоохранители оперативно отреагировали на вызов и в короткие сроки задержали подозреваемого. Им оказался житель поселка Житково, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент уголовное дело по факту поджога не возбудили, сотрудники полиции продолжают восстанавливать картину произошедшего.
