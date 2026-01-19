В Перми машина на большой скорости сбила подростка, выходившего из трамвая

Инцидент случился в Балатово на остановке Одоевского. Водитель Honda двигался по улице Мира со стороны Комбайнеров в направлении Качалова.

Водитель скрылся с места ДТП, но полицейские его быстро задержали

Как сообщает издание «Пермь Онлайн», нарушитель не снизил скорость при приближении к остановке и допустил наезд на несовершеннолетнего, который в тот момент покидал салон трамвая. После ДТП автомобилист не остановился и сразу же покинул место аварии.

На вызов оперативно прибыли экипажи ДПС, скорая помощь и спасатели. Медики доставили пострадавшего подростка с травмами средней степени тяжести в ближайшую больницу. Благодаря информации от свидетелей полиция вскоре задержала водителя: им оказался 47-летний мужчина, которого ранее лишили водительских «прав».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новгородской области автомобиль сбил катающихся на тюбинге девушек.