Сотрудники коммунальных служб повредили автомобиль при уборке крыш в Москве

Работники не дали жителям времени на то, чтобы убрать машины

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», жители дома 56 на Ленинградском проспекте обнаружили свое транспортное средство с пробитым осколками льда лобовым стеклом и помятым кузовом. До этого они попросили сотрудников коммунальных служб дать им время на то, чтобы переставить автомобиль на безопасное место, однако, несмотря на это, те сразу же приступили к работе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что похожий случай произошел в столице на Симоновском Валу. Там сосульки, сброшенные с крыши восьмиэтажного дома, повредили припаркованные автомобили, в результате чего у одной машины разбилось боковое зеркало. Стоит подчеркнуть, что работы проводили без необходимого ограждения зоны.

Горожане теперь ожидают не только объяснений от властей, но и компенсации за испорченное имущество.