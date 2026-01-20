Помощницу учителя задержали за секс с подростком в салоне автомобиля

Офицер полиции поздним вечером патрулировал закрытый парк Fun Forest в штате Техас, США. Он заметил припаркованный автомобиль, в салоне которого обнаружил двух полностью обнаженных людей.

Как сообщает телеканал KLTV, правоохранитель доставил 24-летнюю девушку и ее 16-летнего спутника в отдел для дачи показаний. Сперва подросток попытался скрыть свой возраст и заявил, что ему 19 лет, однако в ходе допроса сознался.

Действия подозреваемой квалифицировали как сексуальное насилие над несовершеннолетним, поскольку по законам штата Техас лицо, не достигшее возраста в 17 лет, не может дать добровольное согласие на такие отношения со взрослым. Помимо этого, против задержанной выдвинули дополнительное обвинение за неподобающие связи между педагогом и учеником.

Администрация школы, в которой работала девушка, сразу же ее уволила. Представитель образовательного учреждения подчеркнул, что безопасность и благополучие учащихся являются для них главным приоритетом и выразил готовность содействовать правоохранительным органам. После первого ареста подозреваемая вышла под залог, однако после предъявления второго обвинения снова оказалась в тюрьме округа Смит.

