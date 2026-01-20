Нетрезвый петербуржец обманул друга, чтобы тот помог ему угнать автомобиль

54-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил на улице Озерковой чужую LADA Granta с ключами в замке зажигания. Не имея возможности сесть за руль самому, он составил преступный план.

Как сообщает издание «Вечерний Санкт-Петербург», злоумышленник обратился к своему знакомому с просьбой помочь перегнать якобы только что купленный им автомобиль. Ничего не подозревающий мужчина согласился, полагая, что оказывает обычную услугу другу. Но спустя некоторое время полиция получила заявление о краже машины. Следователи оперативно установили все обстоятельства произошедшего и задержали нарушителя.

Автомобиль без повреждений вернули законному владельцу. Прокуратура утвердила против подозреваемого обвинительное заключение по статье 158 УК РФ «Кража». При этом его знакомый не понес уголовной ответственности, так как действовал в неведении и не догадывался о преступных намерениях товарища. Уголовное дело на данный момент направили в Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

