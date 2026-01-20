В Кузбассе задержали налетчиков, угрожавших таксисту обрезом

Неизвестные, угрожая охотничьим ружьем, отобрали у таксиста лифтбэк JAC J7, стоимость которого превышает 2,7 млн рублей. Грабители попытались скрыться, но в машине кончилось топливо, и они бросили автомобиль на трассе неподалеку от города Березовский.

Как сообщает издание «МВД Медиа», полицейские смогли оперативно выйти на след злоумышленников. Один из них шел в Кемерово пешком, прямо на дороге его и задержали. Во время обыска стражи порядка обнаружили в сумке мужчины обрез охотничьего ружья и патроны.

Спустя несколько часов оперативники остановили второго участника налета. Выяснилось, что после того, как украденный «Джак» заглох, сообщники решили разделиться. Один из них уехал на попутном транспорте, тогда как другой остался возле места происшествия.

Следователи возбудили против мужчин уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбойное нападение», суд избрал для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. А автомобиль такси благополучно вернули законному владельцу.

