Бытовой конфликт в Новороссийске закончился поджогом иномарки во дворе

47-летний мужчина вступил в ссору со своей супругой. После этого он отправился распивать спиртное, но оно вскоре закончилось, и тогда нарушитель принял решение отправиться за добавкой.

Как сообщает портал «Утренний Юг», в магазине мужчина приобрел не только алкоголь, но и жидкость для розжига. По пути домой около многоквартирного дома его внимание привлек припаркованный автомобиль Nissan, который он и поджег.

Огонь нанес серьезные повреждения транспортному средству, экспертиза оценила ущерб владельцу авто в 115 тысяч рублей. Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», санкции по ней включают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент все материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Выборге нарушитель-рецидивист спалил чужую LADA Niva.