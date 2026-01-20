Подросток забрался в танк на выставке в Якутии и погиб

Подросток гулял по уличной выставке с экспонатами исторической бронетехники. Заинтересовавшись одним из танков, юноша решил детально его осмотреть и проник внутрь через люк, расположенный в днище машины.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, тяжелая подвижная металлическая деталь неожиданно сместилась и придавила подростка. К сожалению, от полученных травм он скончался еще до приезда медиков.

На месте событий работает группа экспертов, они проверяют соблюдение организаторами экспозиции необходимых норм и правил безопасности. Представители парка, на территории которого располагается выставка, от комментариев отказались.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Волгограде поездка на привязанной к авто «ватрушке» закончилась смертью 19-летнего парня.