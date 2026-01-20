Грузовик не уступил скорой, перевозившей пациентку с переломом позвоночника

Врачи диагностировали у 18-летней пострадавшей сложный перелом позвоночника со смещением, который она получила во время катания на лыжах в Арсеньеве. Для экстренной операции ее сначала доставили вертолетом во Владивосток, а затем пересадили в специализированный реанимобиль.

Как сообщает «Первый канал», на подъезде к городу водитель грузовика отказался уступить дорогу машине скорой помощи, хотя у той были включены как проблесковые маячки, так и звуковая сирена. Более того, он внезапно затормозил прямо перед автомобилем медиков.

Из-за этого шоферу спецтранспорта пришлось экстренно среагировать, чтобы избежать столкновения. Резкий маневр вызвал динамическую перегрузку для пострадавшей девушки, она испытала сильную боль. Медики были вынуждены остановиться, чтобы оказать ей первую помощь и только после этого продолжить движение.

На данный момент личность водителя грузовика, допустившего опасное нарушение ПДД, устанавливается.

