В Хакасии мужчина «вступил в бой» с автомобилем, его задержала полиция

26-летний житель Абакана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время прогулки обнаружил припаркованную Toyota Wish. Пройти мимо мужчина не смог — он начал наносить по иномарке многочисленные удары.

Как сообщает издание «Юг Сибири», дебошир несколько раз разбегался и ударялся о двери машины, с силой пытаясь открыть их. А после этого он забрался на капот и начал бить ногами по лобовому стеклу.

В результате злоумышленник нанес транспортному средству существенные повреждения. Владелец авто обратился в полицию, стражи порядка оперативно задержали дебошира. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

Суд, рассмотрев все обстоятельства произошедшего, назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы условно и обязал его выплатить 92 тысячи рублей хозяину машины в качестве компенсации.

