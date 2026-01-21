Мужчина выиграл суд против Geely Motors из-за сгоревшего автомобиля

Мужчина приобрел новый автомобиль за 2,8 млн рублей у официального дилера Geely. Во время гарантийного периода, который длится 5 лет или до 150 000 км пробега, на приборной панели выскочила ошибка двигателя, и тогда владелец обратился в сервис.

Правда, с какой именно машиной произошла неприятность, не уточняется

Как сообщает издание «Орелград», сотрудники сервсиного центра не смогли устранить неисправность в установленные договором 45 дней. А потому мужчина отправил претензию с требованием заменить автомобиль в адрес официального представителя китайской марки в России, в компанию ООО «Джили‑Моторс», но ответа так и не дождался.

Дальнейшее развитие история получила, когда транспортное средство загорелось во время поездки. Суд назначил экспертизу, и она установила, что причиной воспламенения в моторном отсеке стал прорыв горючей смеси. А к этому привела невнимательность или халатность мастеров дилерского центра, которые во время предыдущего ремонта не заменили поврежденные уплотнители и кольца топливных форсунок.

Орловский районный суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение в пользу потребителя и постановил расторгнуть договор купли‑продажи, взыскав с компании стоимость автомобиля, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф. Дополнительно ответчик обязан возместить расходы на проведение независимой экспертизы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что жители Перми подали в суд на штрафстоянку за удержание машины и крупный чек.