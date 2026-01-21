Мошенник-лудоман украл деньги у доверчивых покупателей автомобилей

Аферист из Барнаула находил среди знакомых и других жителей региона желающих приобрести транспортные средства по выгодным ценам, завлекая их легендой о наличии связей в Москве. И это продолжалось несколько лет.

Как сообщает агентство «Банкфакс», доверчивые клиенты передавали ему крупные суммы, после чего злоумышленник отправлял им фотографии чужих автомобилей. Для правдоподобности он сочинял сложные истории о проблемах с логистикой и документами, постоянно затягивая сроки доставки.

Все похищенные деньги мужчина тратил на азартные игры онлайн. Его махинации привели к серьезным финансовым потерям для семи потерпевших: для каждого из них финансовый ущерб составил от 630 тысяч до 5 млн рублей. На основании этого следователи возбудили против задержанного уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размере», санкции по ним предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.

Стоит отметить, что обвиняемый частично признал свою вину и добровольно возместил часть ущерба. Он перевел потерпевшим в общей сложности 775 тысяч рублей.

