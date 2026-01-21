Жительница Москвы похитила снегоуборочную машину

Инцидент случился на Тимирязевской улице. Рабочий одной из обслуживающих компаний, занимавшийся уборкой снега, ненадолго отошел в подсобное помещение и оставил без присмотра свой инструмент.

Но далеко уйти ей не удалось

Как сообщает «Фонтанка», по возвращению сотрудник не обнаружил технику на прежнем месте и незамедлительно обратился в полицию.

Преступление полностью запечатлели камеры городского видеонаблюдения. На записи видно, как женщина подошла к снегоуборочной машине и просто потащила ее за собой. Стоит подчеркнуть, что рабочий забрал ключи с собой, так что похитительнице пришлось вручную толкать технику по дороге. Однако далеко уйти ей не удалось, вскоре ее задержали правоохранители.

39-летняя местная жительница ранее уже имела проблемы с законом. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Суд избрал для нее меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в нетрезвый петербуржец обманул друга, чтобы тот помог ему угнать автомобиль.