Жительница Москвы похитила снегоуборочную машину

Как сообщает «Фонтанка», по возвращению сотрудник не обнаружил технику на прежнем месте и незамедлительно обратился в полицию.
Преступление полностью запечатлели камеры городского видеонаблюдения. На записи видно, как женщина подошла к снегоуборочной машине и просто потащила ее за собой. Стоит подчеркнуть, что рабочий забрал ключи с собой, так что похитительнице пришлось вручную толкать технику по дороге. Однако далеко уйти ей не удалось, вскоре ее задержали правоохранители.
39-летняя местная жительница ранее уже имела проблемы с законом. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Суд избрал для нее меру пресечения в виде обязательства о явке.
