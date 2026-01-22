274

Мужчина из личной неприязни спалил автомобиль знакомого в Санкт-Петербурге

Правоохранители смогли оперативно задержать подозреваемого

Неизвестный поджег принадлежащий 57-летнему жителю Курортного района Санкт-Петербурга Volkswagen Passat. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места событий.

Александр Проневский

Как сообщает ресурс «Фонтанка», прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили оставленную рядом со сгоревшим авто бутылку со следами горючей жидкости.

Правоохранители незамедлительно начали поиски нарушителя. И уже на следующий день задержали 50-летнего мужчину из Сестрорецка, который, по предварительным данным, совершил поджог из-за конфликта с хозяином машины. На данный момент следователи проводят проверку по факту произошедшего, подозреваемого задержали на двое суток.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новороссийске бытовой конфликт закончился поджогом иномарки во дворе.

Аватар пользователя - отсутствует