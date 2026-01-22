Коммунальщики мусорными контейнерами заблокировали авто за неправильную парковку

Водитель припарковал свою машину так, что полностью заблокировал подъезд коммунальной техники к мусорным бакам. В ответ на это работники службы уборки мусора решили оригинально «наказать» нарушителя.

В Горно-Алтайске автомобилист надолго лишился возможности выехать из двора

Как сообщает агентство «АМИТЕЛ», они обнесли машину нерадивого автовладельца барьером из мусорных баков, полностью ограничив возможность переместить авто.

Фотографии произошедшего быстро набрали популярность в местных социальных сетях. Многие граждане поддержали действия коммунальщиков и отметили, что проблема соблюдений водителями правил парковки давно стала массовой в Горно-Алтайске. При этом машины мешают не только вывозу отходов, но и проезду авто скорой помощи и пожарных.

Ситуацию иронично назвали в Сети «дорожными войнами Горно-Алтайска», подчеркивая абсурдность возникшего конфликта. Теперь водителю, чтобы освободить свое транспортное средство, придется обращаться к представителям городских служб.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что жительница Москвы похитила снегоуборочную машину.