Депутат из Свердловска предложил отбирать машины у любителей зимнего дрифта

Тему ужесточения контроля над уличными гонщиками поднял заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского законодательного собрания Алексей Свалов.

Как сообщает издание ЕАН, парламентарий убежден, что нарушители представляют серьезную угрозу для всех участников дорожного движения. Ведь, во-первых, они практикуют агрессивную манеру езды, а во-вторых, частенько используют кустарно модифицированные транспортные средства.

Депутат считает, что самой действенной мерой борьбы с дрифтерами станет изъятие автомобиля для проведения экспертизы. Если специалисты обнаружат незарегистрированные детали, то с такой машины снимут госномера и сделают специальную пометку в базах данных, чтобы впоследствии легковушку нельзя было перепродать.

