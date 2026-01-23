Мужчину заживо сожгли в автомобиле за то, что он не дал приятелю мотоцикл

Все началось с простого бытового конфликта. Один из подозреваемых затаил злобу на своего знакомого, который отказался предоставить ему во временное пользование мотоцикл.

Как сообщает издание «Аргументы и факты», группа злоумышленников, находясь в состоянии наркотического опьянения, прибыла к гаражу потерпевшего. Они облили горючим припаркованный Toyota Platz и разбили камнем стекло. В тот момент мужчины заметили, что на заднем сидении машины находится человек, но их это не остановило.

Один — закинул пластиковую бутылку с остатками горючего в салон и поджег облитый бензином асфальт возле автомобиля. В результате пламя быстро перекинулось на машину. И, к сожалению, спасти оставшегося в легковушке пострадавшего не удалось: позже он скончался в больнице от полученных ожогов.

Организатору расправы следователи предъявили обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ. Его подозревают в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Помимо этого, его вместе с подельниками будут судить за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге мужчина из личной неприязни спалил автомобиль знакомого.