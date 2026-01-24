В Тайшетском округе водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой

На трассе «Сибирь» в Тайшетском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Вчера около 17:00 на 1197-м километре автодороги Р-255, недалеко от села Конторка, 66-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX выехал на полосу встречного движения.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, по предварительной версии, мужчина, двигавшийся со стороны Иркутска в направлении Красноярска, допустил выезд на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с грузовиком DAF. Столкновение произошло на высокой скорости, что привело к значительным повреждениям обоих транспортных средств.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести. После оказания первой помощи на месте его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения. Состояние водителя грузовика не уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств ДТП.