В Хабаровском крае водитель фуры попытался свалить вину за аварию на метель

Грузовик на гололёде в Хабаровском крае врезался в легковушку: пассажир с тяжёлыми травмами

В Хабаровском крае на трассе «Амур» в Серышевском районе произошло серьёзное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. По данным следствия, водитель грузовика Freightliner Century не учёл сложные погодные условия — гололёд и ограниченную видимость — и выбрал скорость, не соответствующую обстановке.

В результате, как сообщает телеграм-канал «Благовещенск№1», грузовик вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Toyota Allion. Пассажир легковушки получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Столкновение произошло на высокой скорости, что усугубило последствия.

В ходе судебного разбирательства водитель фуры не признал свою вину, заявив, что причиной аварии стали исключительно метель и плохая видимость. Однако суд не согласился с этой позицией, указав, что водитель обязан был учитывать погодные условия и соблюдать осторожность.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы, лишили водительских прав и взыскали в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.