В Красном Холме задержан водитель с 313 неоплаченными штрафами

У мужчины, лишённого прав в 2017 году, было более 400 нарушений ПДД за карьеру

В Красном Холме сотрудники ГИБДД задержали злостного нарушителя, чья водительская история поражает масштабами безответственности. При проверке выяснилось, что 46-летний водитель BMW имеет 313 неоплаченных административных штрафов только за 2025 год, а общее число привлечений к ответственности за всю его карьеру превышает 400.

Более того, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тверской области, мужчина управлял автомобилем, будучи официально лишённым водительского удостоверения ещё в 2017 году по решению суда. Несмотря на это, он продолжал ездить, систематически игнорируя не только правила дорожного движения, но и обязанность оплачивать штрафы.

В результате задержания в отношении нарушителя составлены 106 административных протоколов по статье о неуплате штрафов, а также материалы за управление транспортным средством без прав. Его автомобиль помещён на специализированную стоянку.

На данный момент мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит крупный штраф или административный арест.