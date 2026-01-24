Нетрезвого водителя буксируемой машины задержали в Архангельском районе

Нарушителя, о котором сообщили в чат-бот ГИБДД, ждёт лишение прав на два года

В Архангельском районе задержан нетрезвый водитель, управлявший автомобилем, который находился на буксире. Информация о нарушителе поступила в Госавтоинспекцию через официальный чат-бот от бдительного гражданина.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана, в сообщении указывалось, что по улице Карла Маркса в селе Архангельское буксируют автомобиль ВАЗ-2112, а его водитель, предположительно, находился в состоянии опьянения. Экипаж ДПС оперативно выехал на место и остановил транспортное средство.

За рулём буксируемого автомобиля находился 25-летний местный житель. У него были явные признаки опьянения. Молодой человек пояснил, что его машина сломалась, и перед буксировкой он выпил пиво, находясь в салоне автомобиля.

Несмотря на то, что автомобиль двигался на тросе, водитель фактически управлял им в состоянии опьянения. В отношении него составлен административный протокол. Его ждёт лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.