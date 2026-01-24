Мигрант задержан за попытку дачи взятки ДПС

Иностранец без прав предложил инспекторам 80 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности

В городе Бор Нижегородской области задержан иностранный гражданин, попытался дать взятку сотрудникам ДПС. Инцидент произошёл на улице Кольцова: экипаж ГИБДД заметил мопед без номерного знака, а его водителя — без защитного шлема.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области, при приближении полиции 25-летний мужчина бросил транспортное средство и попытался скрыться, но был быстро задержан. Проверка показала, что он является иностранным гражданином и не имеет права управления транспортными средствами на территории России.

Чтобы избежать административной ответственности, задержанный предложил инспекторам взятку в размере 80 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, он положил деньги в салон патрульного автомобиля. Сотрудники ГИБДД отказались от незаконного вознаграждения и сообщили о происшествии.

Следственным отделом по городу Бор возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу. Задержанный помещён под стражу.