Четыре человека погибли в лобовом столкновении под Ставрополем

В Шпаковском округе Ставропольского края вечером 23 января произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 19:00 на 5-м километре автодороги «Обход села Татарка» столкнулись два легковых автомобиля — Hyundai и Lada Granta.

В аварии на объездной дороге под Ставрополем погибли 4 человека, 2 ребёнка пострадали

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, по предварительным данным следствия, столкновение было лобовым. В результате аварии на месте погибли все четыре взрослых участника: водители обоих автомобилей, а также два пассажира Hyundai, один из которых был несовершеннолетним. Ещё двое детей, находившиеся в иномарке, получили травмы.

Двух несовершеннолетних пассажиров, выживших в аварии, экстренно доставили в одну из больниц города Ставрополя для оказания специализированной медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и спасатели. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.