Четыре человека погибли в лобовом столкновении под Ставрополем

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, по предварительным данным следствия, столкновение было лобовым. В результате аварии на месте погибли все четыре взрослых участника: водители обоих автомобилей, а также два пассажира Hyundai, один из которых был несовершеннолетним. Ещё двое детей, находившиеся в иномарке, получили травмы.
Двух несовершеннолетних пассажиров, выживших в аварии, экстренно доставили в одну из больниц города Ставрополя для оказания специализированной медицинской помощи.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и спасатели. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.