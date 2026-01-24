В сети появилось видео засыпающего за рулём водителя автобуса

В сети появилось тревожное видео из салона автобуса в Санкт-Петербурге, на котором запечатлён водитель, периодически засыпающий за рулём во время движения. Пассажиры, ставшие свидетелями опасной ситуации, опубликовали запись, где 52-летний мужчина явно борется со сном.

Водителя автобуса, заснятого спящим за рулём, и его работодателя привлекли к ответственности

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию и установили личность водителя. С ним и представителями автотранспортного предприятия были проведены профилактические беседы о недопустимости управления транспортом в состоянии сильной усталости.

В отношении самого водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях. Также к ответственности будет привлечено и должностное лицо транспортной компании, допустившее его до рейса в таком состоянии.

Водитель публично принёс извинения пассажирам. ГИБДД в очередной раз напомнила, что усталость за рулём притупляет внимание и может привести к трагедии.