В сети появилось видео засыпающего за рулём водителя автобуса

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию и установили личность водителя. С ним и представителями автотранспортного предприятия были проведены профилактические беседы о недопустимости управления транспортом в состоянии сильной усталости.
В отношении самого водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях. Также к ответственности будет привлечено и должностное лицо транспортной компании, допустившее его до рейса в таком состоянии.
Водитель публично принёс извинения пассажирам. ГИБДД в очередной раз напомнила, что усталость за рулём притупляет внимание и может привести к трагедии.