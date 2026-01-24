Под Ставрополем опрокинулась машина с семьёй внутри

Трое детей и две женщины получили травмы при съезде в кювет под Ставрополем

На трассе под Ставрополем произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием семьи. Сегодня утром, около 9:30, на 12-м километре автодороги «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды» 36-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, машина съехала в левый по ходу движения кювет и перевернулась. В салоне находились пять пассажиров: две взрослые женщины и трое детей в возрасте полутора, семи и двенадцати лет. Все они являются жителями краевого центра и, предположительно, членами одной семьи.

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Предварительно установлено, что тяжёлых травм удалось избежать благодаря тому, что все находившиеся в салоне были пристёгнуты штатными ремнями безопасности.

Водитель, имеющий 15-летний стаж вождения, не пострадал. За последние два года он трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.