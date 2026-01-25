В Артеме из-за ДТП пострадал 10-летний пассажир

В Артеме Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. Авария произошла на улице Гагарина, где 33-летняя женщина за рулём автомобиля «Тойота Витц» при выезде с прилегающей территории не убедилась в безопасности манёвра.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Приморского края, в результате водитель столкнулась с автомобилем «Тойота Хайс», после чего её транспортное средство отбросило на стоящий грузовик марки «Хино». В аварии пострадали сама водитель и пассажиры её автомобиля, среди которых оказался 10-летний школьник.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Водительский стаж женщины составляет три года, ранее она не привлекалась к серьёзной ответственности за нарушения ПДД.

В отношении водителя возбуждено административное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение вреда здоровью, а также составлен административный протокол за невыполнение требований правил перед началом движения.