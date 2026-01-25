В Кузбассе задержан водитель трактора, катавший ребёнка на привязанных санях

Парень без прав на тракторе с ребёнком в санях пытался скрыться от полиции

В Орджоникидзевском районе Кузбасса полиция задержала молодого человека, который катался на мини-тракторе с привязанными к нему на верёвке санями, на которых находился 12-летний ребёнок. Инцидент произошёл во время патрулирования, когда экипаж ДПС заметил опасную конструкцию, движущуюся по улице.

Как сообщает пресс-служба МВД России, водитель трактора, заметив полицейских, проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, увеличив скорость. Это ещё больше подвергло опасности жизнь ребёнка, который в результате испугался и спрыгнул с движущихся саней, после чего убежал с места происшествия.

19-летний нарушитель продолжил движение и скрылся на территории частного домовладения, где был задержан. Выяснилось, что у молодого человека отсутствует водительское удостоверение, а перевозимый им ребёнок являлся соседом.

В отношении водителя составлено пять административных протоколов, а сам трактор помещён на штрафную стоянку. Информация также передана в службу по делам несовершеннолетних для привлечения к ответственности официальных представителей ребёнка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.