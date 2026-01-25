Медицинская машина опрокинулась под Ставрополем

Четыре человека пострадали при опрокидывании УАЗа с пациентами

В Минераловодском округе Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медицинского транспорта. 24 января автомобиль УАЗ, следовавший со стороны хутора Средний, съехал с дороги и опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате аварии пострадали четыре человека: 31-летний водитель и три пассажира, являвшиеся пациентами. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение Пятигорска.

Предварительная проверка показала, что водитель на момент происшествия был трезв. За последние два года он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия. В настоящее время уточняются детали и причины, по которым водитель не справился с управлением транспортным средством.