В Ставрополе троллейбус и «Ауди» столкнулись на перекрёстке

В Ставрополе на пересечении улицы Октябрьской и проспекта Кулакова произошло столкновение троллейбуса с легковым автомобилем. По предварительным данным, водитель троллейбуса, выполняя левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi, что привело к аварии.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате ДТП 40-летний водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу для оказания медицинской помощи. Его состояние сейчас уточняется.

Установлено, что за рулём троллейбуса находился 50-летний местный житель, который был трезв и за последние два года не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В момент происшествия в салоне общественного транспорта пассажиров не было.

По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.