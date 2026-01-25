В Башкортостане задержан подросток, управлявший автомобилем без прав

В Башкортостане в Благовещенском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего водителя, управлявшего автомобилем без прав. Инцидент произошёл на улице Советской в селе Ильино-Поляна, где инспекторы заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2107.

Как сообщает в своем телеграм-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов, водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость. Сотрудники полиции незамедлительно начали преследование, в ходе которого им удалось догнать автомобиль и заблокировать дальнейшее движение.

После остановки подросток попытался убежать, но был быстро задержан. Проверка показала, что юноше 16 лет, он не обучался в автошколе и не имел водительского удостоверения.

На нарушителя составлены административные протоколы за управление без прав и неподчинение полиции. Автомобиль помещён на штрафстоянку, а материалы о неисполнении родительских обязанностей переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.