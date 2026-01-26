Мужчина, обокравший машину, «спалился» во время разговора с автовладелицей

Проходя мимо одного из магазинов в городе Анивске, 43-летний мужчина заметил автомобиль с приоткрытой дверью. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, нарушитель проник в салон.

Как сообщает агентство SakhalinMedia, в бардачке машины он обнаружил конверт с деньгами, который немедленно спрятал во внутренний карман своей одежды. Однако вместо того, чтобы сразу покинуть место событий, злоумышленник зашел в магазин, где случайно встретил хозяйку автомобиля.

Он подошел к ней с вопросом, принадлежит ли ей транспортное средство у входа, и сообщил о незапертой двери. Поведение мужчины показалось потерпевшей странным, и она сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность и задержали подозреваемого. Следователи возбудили против него уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «кража», суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде.

