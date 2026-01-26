Арматура, слетевшая с грузовика на трассе, серьезно травмировала подростка

В Благовещенском районе Башкирии из кузова грузовика на трассе выпали прутья металлической арматуры. Они на большой скорости отлетели в движущийся рядом легковой автомобиль.

Опасный груз не был закреплен надлежащим образом

Как сообщает агентство «Башинформ», находившийся в салоне легковушки подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ранения. Медики оперативно доставили пострадавшего в ближайшую больницу.

На данный момент молодой человек получает специализированную помощь и находится под наблюдением в нейрохирургическом отделении. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и разыскивает водителя грузового автомобиля, который скрылся с места ДТП.

