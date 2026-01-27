Грузовик врезался в патруль ДПС под Белгородом, два водителя погибли

Экипаж ДПС остановился у обочины для оформления мелкого инцидента с участием LADA Granta и Mazda. И в тот момент следовавший по трассе водитель грузовика потерял контроль над своим транспортным средством.

Как сообщает телеграм-канал полиции Курской области, фура выехала на обочину, где столкнулась с припаркованным служебным автомобилем ГИБДД. После удара грузовик продолжил неконтролируемое движение и задел стоявшие у обочины LADA, Mazda, а также Renault, который находился по полосе для встречного движения.

Водитель LADA Granta, мужчина в возрасте 47 лет, а также 45-летний шофер Mazda получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте событий. Сотрудников ДПС с травмами медики оперативно доставили в ближайшую больницу.

Правоохранители на данный момент проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Владивостоке столкнулись два автомобиля, пострадала пассажирка.