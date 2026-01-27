Жителя Петербурга лишили водительских «прав» из-за корма для попугаев

Инспекторы ГИБДД заподозрили водителя, попавшего в аварию на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, в управлении транспортным средством подшофе. Они направили мужчину на медосвидетельствование, и тот начал сильно нервничать.

Как сообщает издание «АиФ-Москва», по словам водителя, во время ожидания стражей порядка его одолел сильный голод, из-за чего он решил употребить в пищу оказавшийся под рукой птичий корм. Автомобилист уверенно заявил, что в составе продукта содержалось конопляное семя, и именно оно впоследствии привело к соответствующему положительному результату теста.

Суд тщательно изучил все материалы дела и не обнаружил следов упомянутого ингредиента в корме для попугаев. Поэтому задержанному назначили штраф в размере 45 000 рублей и лишили его водительского удостоверения на срок в один год и семь месяцев.

