Пьяный житель Амурской области перепутал машины и разбил битой чужую Toyota

После застолья, которое закончилось конфликтом, 40-летний мужчина решил пойти на преступление. Уверенный, что стоявший возле дома Toyota Carina принадлежит его оппоненту, он схватил бейсбольную биту и выбежал во двор.

Как сообщает агентство «Амурская служба новостей», он нанес машине многочисленные удары, разбил лобовое, заднее и боковые стекла, сильно повредил фары. Испугавшись ответственности, сразу после этого мужчина скрылся с места событий на такси.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник допустил ошибку. Выбранный его целью автомобиль принадлежал племяннику его оппонента. Экспертиза оценила ущерб в 24 тысячи рублей, правоохранители вскоре задержали подозреваемого, он полностью признал свою вину и компенсировал материальный вред.

Следователи возбудили против амурчанина уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества», на данный момент материалы по нему передали в суд.

