Мужчина купил девушке автомобиль, а потом попытался вернуть деньги через суд

Девушка пожаловалась знакомому, что автосалон, в котором она присмотрела себе машину, дает скидку исключительно при безналичной оплате. Тогда мужчина, имевший в тот момент доступ к кредитным средствам, решил ей помочь.

Но в итоге все же проиграл

Как сообщает издание RIA56.RU, истец использовал свою банковскую карту и перечислил для покупки автомобиля 679 000 рублей. Девушка вернула ему 525 тысячи, а оставшиеся 154 тысячи пообещала отдать позже, однако впоследствии так этого и не сделала.

К моменту суда мужчина уже полностью погасил кредит, включая все начисленные по нему проценты и комиссии. Именно эти дополнительные расходы в размере 128 тысяч и стали предметом спора. Истец потребовал взыскать с ответчицы общую сумму в 282 тысяч, составленную из непогашенного остатка и компенсации кредитных издержек. Но суд, тщательно изучив материалы дела, встал на сторону девушки.

К такому решение привело то, что оплата машины осуществлялась добровольно, у ответчицы отсутствовали какие-либо формальные обязательства перед знакомым, что исключает необходимость возврата потраченных средств.

