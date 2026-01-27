Крупный пожар повредил премиальные машины в автосервисе Екатеринбурга

Возгорание произошло поздним вечером 26 января в помещении на улице Черняховского. Пламя быстро охватило площадь в 120 квадратных метров и уничтожило внутреннюю отделку здания, а также повредило автомобили, которые стояли внутри на ремонте.

Как сообщает издание «Е1.РУ», среди пострадавших транспортных средств были два Toyota Land Cruiser, один из них двухсотой серии и один Prado, а также кроссовер Chery Tiggo. В результате произошедшего копоть и дым нанесли серьезные повреждения кузовам авто.

Пожарная служба оперативно отреагировала на вызов и в кратчайшие сроки ликвидировала возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты устанавливают точные причины возникновения пожара. Представители сервиса уже уведомили владельцев поврежденных машин о случившемся.

