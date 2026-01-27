Рэпер Элджей накопил за год штрафов на 110 тысяч рублей

Известный исполнитель, настоящее имя которого Алексей Узенюк, в течение последнего года привлекался к ответственности за нарушения ПДД более 80 раз.

Как сообщает телеграм-канал Mash, принадлежащий рэперу спортивный BMW i8, который Элджей часто использует в своих музыкальных клипах, регулярно попадал в объективы дорожных камер.

Правоохранители тщательно фиксировали все нарушения, общая сумма накопленных исполнителем штрафов уже превысила 110 тысяч рублей. При этом большая часть из них приходится на превышение скоростного лимита на 20-40 км/ч.

В ГИБДД напоминают, что опасная езда не только угрожает другим участникам движения и грозит существенными санкциями, но и в случае множественных эпизодов может привести к более строгому наказанию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что депутат из Свердловска предложил отбирать машины у любителей зимнего дрифта.